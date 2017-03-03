также в разделеСтолица
В Киеве открыли памятную доску Владимиру Ивасюку 10
Угонщик маршрутки перед преследованием ограбил магазин 24
Перерасчет за отопление получат более 50 тысяч киевлян 36
К дверям УИНП принесли похоронный венок с именем Вятровича 250
Столичная полиция до сих пор ищет угонщика маршрутки 20
Музей русского искусства в Киеве переименовали 53
Кличко похвастался, как толкал чей-то автомобиль, выкатившийся на дорогу 36
Зима в Киеве была теплее нормы 20
Опубликован фоторобот вооруженного угонщика маршрутки 57
В Киевсовете подрались депутаты 157
Из-за обвала Шулявского путепровода подал в отставку глава «Киевавтодора» 44
Первый день весны в Киеве установил температурный рекорд 54
Вооруженный угонщик маршрутки подстрелил патрульного 70
В Киеве мужчина с пистолетом захватил маршрутку и скрылся на ней от полиции 158
В Киеве у мужчины отобрали рюкзак с миллионом 95
Аэропорт «Киев» закроют на ремонт 58
В Киеве задержана банда полицейских 103
Парки в центре Киева соединят мостом 34

3 марта в Киеве наблюдалась самая теплая ночь с 1881 года. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории.

«По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории 3 марта в Киеве наблюдалась самая теплая ночь с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже 2,9°С, что на 0,1°С выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты 1925 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже второй температурный рекорд нынешнего марта.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги
Ботинки зимние