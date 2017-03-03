3 марта в Киеве наблюдалась самая теплая ночь с 1881 года. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории.

«По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории 3 марта в Киеве наблюдалась самая теплая ночь с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже 2,9°С, что на 0,1°С выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты 1925 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже второй температурный рекорд нынешнего марта.