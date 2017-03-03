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Попаснянский районный суд Луганской области приговорил к 11 годам лишения свободы гражданина Российской Федерации за участие в террористической организации, ведении агрессивной войны против Украины и незаконное обращение с оружием (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Следствием установлено и в суде доказано, что уроженец Северодвинска Архангельской области в апреле 2016 года вступил в «ЛНР», в составе незаконных вооруженных формирований которой участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

В июле 2016 года указанный гражданин совместно с другими участниками террористической организации (гражданином Российской Федерации и гражданином Украины) неподалеку от населенного пункта Троицкое Луганской области совершил нападение с применением огнестрельного оружия и взрывных устройств на наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины, где во время боя был ранен и задержан, а его соучастники ликвидированы.

Досудебное следствие и поддержание обвинения в указанном уголовном производстве осуществлялись Главной военной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины.
ForUm

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