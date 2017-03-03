Внешнюю политику РФ определяет глава государства, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности признания самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР».

Пескова попросили прокомментировать возможность признания «ЛНР» и «ДНР» Россией, а также спросили, на каких условиях это может произойти, сообщает РИА Новости.

«Отвечая на ваш вопрос, могу сказать одно: по конституции внешняя политика Российского государства определяется главой государства, а именно президентом Российской Федерации», — сказал Песков.

Напомним, 18 февраля Путин подписал указ о признании на территории России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые постоянно проживают на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.