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Внешнюю политику РФ определяет глава государства, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности признания самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР».

Пескова попросили прокомментировать возможность признания «ЛНР» и «ДНР» Россией, а также спросили, на каких условиях это может произойти, сообщает РИА Новости.

«Отвечая на ваш вопрос, могу сказать одно: по конституции внешняя политика Российского государства определяется главой государства, а именно президентом Российской Федерации», — сказал Песков.

Напомним, 18 февраля Путин подписал указ о признании на территории России  документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые постоянно проживают на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

 

 

 
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