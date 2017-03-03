Глава самопровозглашенной «ДНР» Александр Захарченко объявил блокаду Киеву.

«Мы рубим все связи с Украиной, с которой воюем. Да, продавали уголь, чтобы получать деньги и платить зарплату здесь. Но за счет того, что мы научились жить в блокаде, мы объявляем блокаду Украине», — сказал он на пресс-конференции, сообщает РИА Новости.

Напомним, 27 февраля в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» заявили, что введут внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции, если Киев не прекратит транспортную блокаду Донбасса к началу марта.

1 марта Захарченко заявил, что 40 предприятий украинской юрисдикции перешли под «внешнее управление».

Позже самопровозглашенная «ДНР» обнародовала список предприятий и компаний, в которых ввела временную администрацию.