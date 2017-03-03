также в разделеОбщество
Кабмин выделил деньги семьям погибших и пострадавших на львовской шахте горняков 6
У экс-главы ГУД нашли 1€ миллион, ему сообщено о подозрении 38
Нацсовет закрыл «Радио Вести» 71
Штаб: НВФ сорвали восстановительные работы на ДФС 13
Омелян уволил замглавы «Укравтодора» после видео про откаты 25
С осени украинцы смогут летать в ЕС за €30-40 91
Канада поможет Украине с оцифровкой и реставрацией культурного достояния 35
В Канаде предлагают передать Украине летальное оружие 32
Взрыв на шахте «Степная»: в больницах находится 21 горняк 64
Семьям погибших на шахте «Степная» выплатят по 700 тысяч гривен 26
В Конгрессе США предложили выделить Украине $150 миллионов на оборону 29
2 марта. Картина дня 73
Россия не собирается бойкотировать «Евровидение» в Киеве 35
ГПС: На «национализацию» предприятий Донбасса согласились только 15% сотрудников 51
Завтра в Украине – день траура 84
В «Шахтере» подтвердили захват «Донбасс Арены» и базы клуба 44
МВД вводит новые экзаменационные билеты по ПДД 141
Черкасского военного наказали за призывы к смене власти 131

Глава самопровозглашенной «ДНР» Александр Захарченко объявил блокаду Киеву.

«Мы рубим все связи с Украиной, с которой воюем. Да, продавали уголь, чтобы получать деньги и платить зарплату здесь. Но за счет того, что мы научились жить в блокаде, мы объявляем блокаду Украине», — сказал он на пресс-конференции, сообщает РИА Новости.

Напомним, 27 февраля в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» заявили, что введут внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции, если Киев не прекратит транспортную блокаду Донбасса к началу марта.

1 марта Захарченко заявил, что 40 предприятий украинской юрисдикции перешли под «внешнее управление».

Позже самопровозглашенная «ДНР» обнародовала список предприятий и компаний, в которых ввела временную администрацию.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

80
Теги
Ботинки зимние