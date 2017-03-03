Кабинет Министров Украины принял решение о выделении семьям погибших горняков в результате аварии на шахте «Степная» во Львовской области по 500 тыс. грн и пострадавшим - по 75 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Предлагаем выделить областной государственной администрации из резервного фонда государственного бюджета средства в размере 5,5 млн грн для предоставления финансовой помощи», - отметил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов, представляя проект распоряжения Кабинета Министров.

Согласно распоряжению, для семей погибших горняков выделено по 500 тыс. грн и по 75 тыс. грн - для пострадавших.

Напомним, 2 марта во Львовской области на шахте «Степная» произошел взрыв, который привел к обрушению горной породы. На момент взрыва в шахте находились 172 горняка, 8 – погибли, 14 – госпитализированы.

По факту гибели шахтеров открыто уголовное дело.