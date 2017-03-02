Блокада поставок угля из неподконтрольной части Донбасса невыгодна Украине, поскольку вынуждает украинские предприятия закупать уголь в России.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Радио Свобода.

«Я проводил большую встречу с украинскими металлургами – это 17% промышленного производства страны, 25% валютной выручки, это прочная сфера нашей экономики. И когда просто перекрыли путь к украинским недрам, сегодня металлурги говорят, что можно получить нужный им угль из двух источников: это либо Америка, либо Россия... Сегодня блокада загоняет предприятия в ту ситуацию, когда они должны будут покупать уголь в России», – подчеркнул он.

Напомним, ранее Гройсман призвал участников штаба блокады Донбасса посетить металлургические и энергетические предприятия, работа которых поставлена ​​под угрозу вследствие блокады, и объяснить их работниками мотивы своих действий.