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Премьер-министр Владимир Гройсман, министр энергетики Игорь Насалик, председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин вылетают во Львовскую область в связи с обрушением на шахте. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь премьера Дмитрий Столярчук.

«Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отменил запланированные на сегодня мероприятия и вылетает во Львовскую область, где в с. Глухов Сокальского района на шахте №10 «Степная» ОАО «Львовуголь» в результате взрыва произошло обрушение горной породы», - отметил он.

По его словам, вместе с Гройсманом вылетают Насалик и Чечеткин.

Столярчук добавил, что создан оперативный штаб для координации действий соответствующих служб.

Напомним, во Львовской области на шахте №10 «Степная» ОАО «Львовуголь» прогремел взрыв, который привел к обрушению горной породы. Сообщается о гибели 8 горняков и о неизвестной судьбе еще 20.
ForUm

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