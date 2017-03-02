Президент Украины Петр Порошенко и президент РФ Владимир Путин имели телефонные рабочие контакты, однако вопрос прекращения огня в Авдеевке не обсуждался. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сам факт прекращения огня в Авдеевке не обсуждался. Имел место обмен мнениями и выражение взаимных озабоченностей в связи с эскалацией напряженности. Я могу лишь подтвердить, действительно, имели место рабочие телефонные контакты двух президентов», - сказал Песков, сообщает ТАСС.

Представитель Кремля уточнил, что телефонных разговоров было «несколько», однако отказался от разглашения каких-либо деталей. «Большей детализации я не смогу вам привести», - сказал Песков.

Напомним, по данным пресс-служба Главы Украинского государства, Порошенко провел два телефонных разговора с Путиным во время обострения ситуации на Донбассе. «Во время обострения ситуации на Донбассе, для того чтобы остановить постоянные обстрелы Авдеевки и восстановить энергоснабжение города», – подчеркнули в АП.