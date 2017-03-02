Национальный банк ожидает подписание меморандума с Международным валютным фондом в ближайшее время. Об этом сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.

«Мы ожидаем, что подписание меморандума с МВФ произойдет в ближайшее время», - сказала она.

Гонтарева заявила, что Международный валютный фонд прислал финальную версию меморандума сотрудничества 1 марта.

«Эти задержки – не на территории Национального банка. Насколько мне известно, мы вчера вечером получили финальную версию меморандума от МВФ», - сказала она.

Напомним, 1 марта агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Украина подписала меморандум с Международным валютным фондом.

В то же время руководитель пресс-службы НБУ Валерия Селезнева заявила, что меморандум будет подписан в ближайшие дни.