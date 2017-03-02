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Руководитель «Киевавтодор» Александр Густелев написал заявление об увольнении в связи с ЧП на Шулявском путепроводе. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

«Как все знают, я принял кадровые решения. Нравится это кому-то или нет! Я инициировал увольнение заместителя председателя КГГА по вопросам транспортной инфраструктуры и главы Соломенского района», – заявил Кличко, отметив, что они написали заявления на увольнение.

«Написал заявление и руководитель «Киевавтодора» Александр Густелев. Потому что это ответственность всех – и профильного заместителя, и главы района, где случилось чрезвычайное происшествие, и руководителя предприятия, в состав которого входит КП «Киевавтодормост», на балансе которого находится путепровод», - сказал мэр Киева.

Кличко подчеркнул, что понимает и свою ответственность тоже.

«Потому что кандидатуры заместителей вношу я, они являются членами моей команды. И если чиновник не справляется, я признаю это и увольняю его! Ради того, чтобы город эффективно работал, надо признавать и исправлять ошибки», - отметил он.

Напомним, 27 февраля в Киеве произошло частичное обрушение конструкций пешеходной части Шулявского путепровода. 28 февраля движение по путепроводу возобновили в ограниченном режиме.

Кличко уволил за неудовлетворительную работу заместителя председателя КГГА по вопросам транспортной инфраструктуры Илью Сагайдака, а также председателя Соломенского района Максима Шкуро за халатное отношение к решению проблем, которые есть в районе.
ForUm

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