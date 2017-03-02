В связи с ожидаемыми осадками и снеготаянием в течение 2 - 3 марта ожидается развитие очередной волны половодья с амплитудой подъема уровней воды в реках западных областей, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, на реках бассейнов Сяна, Днестра во Львовской и Ивано-Франковской областях ожидается повышение на уровне 0,3-1,3 м, на реках бассейнов Прута, Сирета – 0,3-0,8 м, без негативных последствий.

На реках Закарпатья – 0,1-1,5 м, на Уже – 0,5-1,0 м, возможен выход воды на пойму. В нижнем течении Боржавы – 1,5-2,0 м, с выходом воды на пойму и возможными подтоплениями сельхозугодий ряда сел и местных автодорог (Виноградовский, Иршавский районы).

Напомним, 3 февраля в Закарпатской области в результате таяния снега, образования ледовых заторов на потоках и реках, выпадения дождя, поднятия уровней грунтовых вод, ручьев, рек произошло подтопление домохозяйств в Перечинском, Иршавском и Тячевском районах.

По состоянию на 4 февраля в девяти районах было подтоплено 525 домохозяйств.

5 февраля, по данным ГосЧС, подтоплений домохозяйств и жилых домов в Закарпатской области уже не было.