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Киевский городской председатель Виталий Кличко уволил за неудовлетворительную работу заместителя председателя КГГА по вопросам транспортной инфраструктуры Илью Сагайдака, а также председателя Соломенского района Максима Шкуро за халатное отношение к решению проблем, которые есть в районе. Об этом сообщает пресс-служба мэра.

«Подписать это решение должен Президент, потому что он согласовывает назначение и увольнение глав районов. Но такое представление на увольнение я ему сегодня направлю», - подчеркнул Кличко.

В пресс-службе отмечают, что кадровые решения Кличко принял после обрушения части пешеходной консоли Шулявского путепровода.

Напомним, 27 февраля в Киеве произошло частичное обрушение конструкций пешеходной части Шулявского путепровода.
ForUm

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