Детективы Национального антикоррупционного бюро готовят документы для экстрадиции подозреваемого во взяточничестве судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-служба НАБУ.

«После получения официальной информации о задержании подозреваемого Бюро сможет в десятидневный срок направить ходатайство об экстрадиции судьи Николая Чауса в Генеральную прокуратуру Украины как уполномоченного государственного органа в этих вопросах (ст.574 Уголовного процессуального кодекса Украины). После этого генпрокурор должен направить запрос в компетентный орган иностранного государства о выдаче лица в Украину. Окончательное решение будет принимать суд Республики Молдова», - пояснили в НАБУ.

Как сообщал ForUm, правоохранители задержали подозреваемого во взяточничестве судью Днепровского районного суда Николая Чауса в Молдове.

6 сентября 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на задержание и арест Чауса, подозреваемого в получении 150 тысяч долларов взятки.

12 сентября Соломенский районный суд Киева разрешил задержание судьи.

В конце сентября адвокат Чауса предоставил НАБУ справку о том, что судья находится в медучреждении в Крыму.

С 11 ноября Чаус находится в международном розыске с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Украину.