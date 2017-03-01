В середине февраля ученые сфотографировали две особи сычика-воробья в двух разных частях Чернобыльской зоны отчуждения. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.



Известно, что сычик-воробей – мелкая сова Европы и Украины (Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) – занесен в Красную книгу Украины в 2009 году с природоохранным статусом «уязвимый», входит в перечень видов Бернской конвенции, Конвенции CITES.

В отличие от других сов фауны Украины, этот вид остается малоисследованным, потому что количество известных мест его гнездования незначительно.

Больше всего сведений о гнездования сычика имеется для Карпат, а для Полесья он остается малоизученным.

Однако в последние десятилетия его стали изредка регистрировать в северных участках украинского Полесья – Сумской, Черниговской, Житомирской, Ривненской и Волынской областях.

Статус присутствия этой птицы на территории зоны отчуждения до сих пор оставался неопределенным. Известны лишь единичные случаи его регистрации.

Поскольку в результате ограниченного хозяйствования и практически полного отсутствия населения на большей территории зоны отчуждения появились места, пригодные для гнездования хищных птиц, эксперты Украинского центра исследования хищных птиц, начиная с декабря 2008 года, проводят учеты дневных хищных птиц и параллельно осуществляют поиски совообразных.

В этом году, с 17 по 19 февраля, эксперты Центра совместно со специалистом ДСП «Экоцентр» проводили орнитологические мониторинговые исследования на территории зоны отчуждения. Для поиска птиц использовалась методика провоцирования их локализации с помощью прослушивании голосов птиц на портативном аудиопроигрывателе.

Впервые ученым удалось подманить сычика-воробья 17 февраля на территории Товстолесовского лесничества, вторую особь заметили этот же день на территории села Бовище (Лубянское лесничество).