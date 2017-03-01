Обновленный и доработанный меморандум Украины об экономической и финансовой политике по программе расширенного финансирования EFF с Международным валютным фондом для рассмотрения МВФ вопроса о выделении четвертого транша этого кредита на сумму 1 млрд будет подписан в ближайшие дни.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы НБУ Валерия Селезнева в комментарии телеканалу 112 Украина.

«Меморандум с МВФ еще не подписан, но это будет сделано в ближайшие дни», - отметила она.

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Украина подписала меморандум с Международным валютным фондом, открыв путь для выплаты очередного транша кредита в размере $1 миллиард.