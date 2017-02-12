также в разделеМир
Основателей Mossack Fonseca арестовали 44
НАТО обвинила РФ в усилении дезинформационной кампании 31
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японии 40
Турецкий референдум по поправкам к конституции пройдет в апреле 24
Филиппины тряхнуло, есть жертвы 40
Власти Мексики призвали своих граждан быть осторожными в США 38
Сегодня мир отмечает День больного 48
Турция: РФ знала координаты погибших при авиаударе военных 114
В Панаме задержали владельцев Mossack Fonseca 62
Президент Эстонии: Россия пытается всех настроить друг против друга 40
СМИ: Путин много лет отправлял в ЕС агентов ФСБ под видом беженцев 37
Стена Трампа обойдется в $21,6 миллиарда 35
СМИ: Советник Трампа дал РФ сигнал, что часть санкций могут отменить 1087
Россия убила троих турецких военных в Сирии 146
На французской АЭС произошел взрыв, есть пострадавшие 142
Красный Крест сворачивает деятельность в Афганистане 24
В Афганистане убили сотрудников Красного Креста 134
Палата общин окончательно приняла акт о начале Brexit 29

Бывший министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер избран 12-м президентом страны. 

Он получил необходимую для победы поддержку более половины делегатов Федерального собрания - органа, который созывается специально для того, чтобы избрать главу государства, передает ТАСС.

Заседание проходило в историческом здании рейхстага в Берлине.

Федеральное собрание состоит из 1260 делегатов, одна половина из которых - депутаты Бундестага, вторая - выборщики, выдвинутые парламентами федеральных земель.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

43
Теги
Ботинки зимние