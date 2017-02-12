Бывший министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер избран 12-м президентом страны.

Он получил необходимую для победы поддержку более половины делегатов Федерального собрания - органа, который созывается специально для того, чтобы избрать главу государства, передает ТАСС.

Заседание проходило в историческом здании рейхстага в Берлине.

Федеральное собрание состоит из 1260 делегатов, одна половина из которых - депутаты Бундестага, вторая - выборщики, выдвинутые парламентами федеральных земель.