В Донецкой области направлен в суд обвинительный акт в отношении судьи так называемого верховного суда «ДНР», которая выносила смертные приговоры украинцам.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

«Следственное управление прокуратуры направило в суд обвинительный акт для заочного осуждения бывшей судьи Апелляционного суда Донецкой области, обвиняемой в сотрудничестве с террористами «ДНР», – говорится в сообщении.

Установлено, что в январе 2015 года судья Л. Стратейчук нарушила присягу, изменила своей стране и перешла на сторону НВФ.

На основании указа главы «ДНР» она заняла должность «судьи верховного суда «ДНР».

«При выполнении своих обязанностей, действуя вопреки Конституции и действующему законодательству Украины, находясь в Донецке, Стратейчук, выступая в средствах массовой информации, работающих на боевиков, заявила о создании военного трибунала «ДНР» при верховном суде «ДНР» и рассказала о вынесении судом первого смертного приговора», – сообщили в ведомстве.

Таким образом, обвиняемая, будучи в то время действующим судьей Украины, находясь в должности судьи «верховного суда «ДНР» - псевдооргана судебной власти, участвовала в террористической организации и способствовала ее деятельности, то есть совершила уголовное преступление, предусмотренное ч. 1 ст.258-3 УК Украины.

В прокуратуре подчеркнули, что в настоящее время Стратейчук уволена с занимаемой должности. Так как пособница террористов скрывается от следствия, ее будут судить заочно. Максимальная мера наказания по указанной статье – 15 лет лишения свободы.