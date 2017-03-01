Премьер-министр Украины Владимир Гройсман вновь раскритиковал работу Фонда государственного имущества, предложив руководству ведомства «написать заявления и уволиться».

Об этом глава правительства сказал в ходе заседания Кабмина после утверждения финансового плана энергохолдинга «Центрэнерго», запланированного к приватизации, сообщает УНИАН.

«Фонд неэффективно управляет имуществом. Страна теряет миллиарды. Вам надо всем собраться, написать заявления и уволиться, - сказал Гройсман. - Я не буду всего этого терпеть. В чьих интересах вы все это делаете?».

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже высказывал свое недовольство работой Фонда госимущества.