Советник президента США Келлиэнн Конуэй объяснила, зачем с ногами забралась на диван в Овальном кабинете Белого дома, пишет газета Washington Post.

Ранее СМИ обратили внимание на фотографию с официального мероприятия, в котором участвовал американский президент Дональд Трамп. На снимке Конуэй сидит на диване, подобрав под себя ноги. Общественность обвинила ее в неуважении к администрации.

Конуэй заявила, что ее попросили «сделать фотографию в переполненной комнате с прессой, которая стояла позади».

«Меня попросили сделать фотографию под определенным углом, и я сделала именно это. Я определенно не пыталась выказать неуважение, я не хотела, чтобы мои ноги оказались на диване», — сказала Конуэй, передает РИА Новости.

«Я не жертва, но люди должны очень серьезно понимать смысл своих слов», — добавила она.

Помощник президента Омароса Манигол рассказала, что видела, как Конуэй делает снимки. «Это был очень милый момент, если быть честной», — отметила она. Манигол добавила, что поинтересовалась у советника президента, удалось ли ей сделать хороший снимок, а также попросила «сделать действительно хорошую фотографию», после чего Конуэй сфотографировала собравшихся еще раз. «Она села так, чтобы сделать лучший кадр», — передает слова Манигол издание.

В газете также опубликована фотография, на которой видно, что Конуэй действительно фотографирует собравшихся в кабинете.