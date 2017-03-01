Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) будет требовать выдачи судьи Днипровоского районного суда Киева Николая Чауса из Молдовы. Об этом сообщается на странице САП в Facebook.

В прокуратуре отмечают, что о пребывании Чауса на территории Молдовы стало известно в начале 2017 года.

18 января прокурором САП согласовано соответствующее ходатайство детективов НАБУ о взятии под стражу до получения требования о его выдаче правоохранительным органам Украины.

«После официального подтверждения информации о его задержании на территории Молдовы, Специализированная антикоррупционная прокуратура потребует выдачи задержанного Украине для осуществления правосудия в соответствии с законодательством», - говорится в сообщении.

Как сообщал ForUm, 1 марта стало известно о том, что подозреваемого во взяточничестве судью Днипровского районного суда Киева Николая Чауса задержали в Молдове.

6 сентября 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на задержание и арест Чауса, подозреваемого в получении 150 тысяч долларов взятки.

12 сентября Соломенский районный суд Киева разрешил задержание судьи.

В конце сентября адвокат Чауса предоставил НАБУ справку о том, что судья находится в медучреждении в Крыму.

С 11 ноября Чаус находится в международном розыске с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Украину.