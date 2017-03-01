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Кабинет Министров принял постановление о порядке перемещения товаров через линию соприкосновения на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания отметил, что определен минимальный перечень необходимых компонентов и материалов, которые должны использоваться для горно-металлургического комплекса и энергетики страны.

«Это тот необходимый критический минимум, который нужен для того, чтобы в украинских домах было тепло, свет и не только в домах, но и больницах, школах, на предприятиях, чтобы наш горно-металлургический комплекс работал на экономику Украины и все предприятия, работающих в этом комплексе, были зарегистрированы только в Украине и платили налоги по законодательству Украины», - отметил он.

Гройсман подчеркнул, что к процессу контроля за перемещением товаров должна быть привлечена общественность.

По его словам, решение предусматривает установление контрольных пунктов, которые будут отслеживать перемещение товаров в соответствии с принятым решением.

«Все то, что будет в перечне, будет разрешено, все остальное - запрещено», - сказал Гройсман.

Напомним, начиная с 25 января, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной. Из-за этого были прекращены поставки антрацита на украинские ТЭС.

28 февраля министр внутренних дел Арсен Аваков призвал руководителей Антитеррористического центра принять решение для снятия блокады Донбасса.

 
ForUm

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