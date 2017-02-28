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В Макеевской колонию №22, которая расположена на оккупированной территории Донецкой области, находятся шестеро украинских военных и гражданских лиц, которые ранее считались без вести пропавшими.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат Надежда Савченко.

«Результаты поездки в Макеевскую колонию №22 24-25.02.2017 р. Удалось найти шестерых украинских воинов и гражданских лиц, которые ранее считались без вести пропавшими», – говорится в сообщении.

Напомним, 24 февраля Рубан и депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко посетили самопровозглашенную «ДНР», где навестили украинских военнопленных.
ForUm

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