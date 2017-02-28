Руководитель центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан указал в заявке на пересечение лини разграничения, что причина визита на оккупированную территорию – уход за квартирой тещи. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

«Во время вчерашнего общения с сотрудниками СБУ Рубан сослался на статью 63 Конституции Украины и не предоставил никаких объяснений, почему нарушил порядок пересечения линии разграничения. В прессе он обосновал цель поездки переговорами об освобождении заложников, хотя в заявке на пересечение была указана совсем другая причина – уход за квартирой тещи», – отметила она.

Гитлянская подчеркнула, что Служба безопасности Украины приветствует любую помощь в вопросе освобождения наших соотечественников, однако призывает прекратить политические спекуляции и самопиар на этой теме.

Напомним, 24 февраля Рубан и депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко посетили самопровозглашенную «ДНР», где навестили украинских военнопленных.

27 декабря Служба безопасности Украины отменила Рубану пропуск на въезд на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.