также в разделеОбщество
28 февраля. Картина дня 32
Руководители завода в Харькове вымогали взятку в 1,5 миллиона 29
Корчак в феврале получила надбавку в 40 тысяч за интенсивность труда 23
Каша с червями: Минобороны проверит, чем кормят военных на Львовщине 22
В Тернополе нашли подземные туннели и катакомбную церковь 36
СБУ перехватила разговоры Захарченко о блокаде ОРДЛО 303
Трепак: В СБУ зачистили всех, кто занимался «бриллиантовыми прокурорами» 26
Порошенко наградил 61 бойца АТО, 17 из них – посмертно 11
Котенко: В «списке Савченко» могут быть информаторы НВФ 18
В РФ грозят Украине ответными мерами на блокаду Донбасса 193
Суд забрал у сына Пшонки 15 тысяч гектаров угодий под Киевом 20
Геращенко: Россия де-факто национализировала предприятия в «Л/ДНР» 74
Савченко заявляет, что против нее готовится диверсия 37
Люстрированный Терещук выиграл конкурс на должность замглавы Одесской ОГА 27
Омелян: 95% дорог находятся в непригодном состоянии 19
«Блокадники» сообщают о троих пострадавших при попытке штурма 43
Украинец пытался переправить сигареты в Словакию на гексакоптере 39
НВФ заблокировали «Донбасс Арену» 168

Руководитель центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан указал в заявке на пересечение лини разграничения, что причина визита на оккупированную территорию – уход за квартирой тещи. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

«Во время вчерашнего общения с сотрудниками СБУ Рубан сослался на статью 63 Конституции Украины и не предоставил никаких объяснений, почему нарушил порядок пересечения линии разграничения. В прессе он обосновал цель поездки переговорами об освобождении заложников, хотя в заявке на пересечение была указана совсем другая причина – уход за квартирой тещи», – отметила она.

Гитлянская подчеркнула, что Служба безопасности Украины приветствует любую помощь в вопросе освобождения наших соотечественников, однако призывает прекратить политические спекуляции и самопиар на этой теме.

Напомним, 24 февраля Рубан и депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко посетили самопровозглашенную «ДНР», где навестили украинских военнопленных.

27 декабря Служба безопасности Украины отменила Рубану пропуск на въезд на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

35
Теги
Ботинки зимние