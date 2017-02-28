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Народный депутат Надежда Савченко заявила, что попала на неподконтрольную территорию тропами, которым возят контрабанду. Об этом она заявила на брифинге, сообщает 112 Украина.

«Я не переходила с Рубаном. И Рубану поступают все препятствия для того, чтобы не дать возможности вывезти оттуда людей. Хотя это могло выйти на этот раз. В СБУ самые высокие люди в принципе об этом знают. Я переходила теми козьими тропами, по которым ходит и гуляет контрабанда, которую крышует СБУ. И в принципе это прекрасно знают и блокадники, которые сейчас блокируют торговлю на крови», - сказала она.

Также, Савченко рассказала, что ее охрану в Макеевке организовали члены НВФ.

По ее словам, она говорила о том, что планирует поездку на неподконтрольную территорию во время заседания в Минске.

«Если вы думаете, что это организовывали Москва или Донбасс, мне безразлично. Конечно же, на это давала разрешение Москва, конечно, охрану и конвоирование меня организовывала на местном уровне «ДНР», но мне безразлично, как это происходит, если мы делаем, что нужно», - сказала нардеп.

Напомним, 24 февраля глава общественной организации «Офицерский корпус» Владимир Рубан и депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко посетили самопровозглашенную «ДНР», где навестили украинских военнопленных.
ForUm

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