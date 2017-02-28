Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал участников штаба блокады Донбасса посетить металлургические и энергетические предприятия, работа которых поставлена ​​под угрозу вследствие блокады, и объяснить их работниками мотивы своих действий.

Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, он сказал во время совещания по проблемным вопросам деятельности предприятий металлургической промышленности и энергетики в связи с блокировкой грузовых перевозок с временно оккупированных территорий Украины с представителями металлургического комплекса.

Гройсман напомнил, что недавно встречался с представителями штаба блокады Донбасса для обсуждения энергетической блокады, но не получил обратной связи.

Он призвал присутствующих на совещании руководителей металлургических и энергетических предприятий пригласить представителей штаба блокады Донбасса в полном составе для встречи с трудовыми коллективами.

«Публично обращаюсь сегодня к штабу блокады: прошу всех руководителей блокады вместе посетить по очереди все предприятия, которые имеют огромные (угрозы) - фактически вы их поставили на грань уничтожения, поэтому очень правильно приехать к коллективу, объяснить свои действия, альтернативы, которые вы предлагаете, - отметил Гройсман. - Десятки тысяч украинских семей, украинских людей ждут от вас объяснений, что вы делаете, зачем вы это делаете, кто вас мотивирует это делать, как вы видите дальше ситуацию в среднесрочной перспективе».

Такой диалог будет иметь положительные последствия, убежден глава правительства. «Одно дело, когда говорят руководители, а другое, когда будут говорить металлурги, работающие в очень непростых условиях», - отметил он.

Как сообщал ForUm, начиная с 25 января, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной. Из-за этого были прекращены поставки антрацита на украинские ТЭС.

«ДНР» и «ЛНР» пообещали, что введут внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции, если Киев не прекратит транспортную блокаду Донбасса к началу марта.