Пока в Лос-Анджелесе Американская киноакадемия вручает золотые статуэтки звездам кино, «Сегодня» раздала престижную премию украинским политикам в самых главных номинациях.

Лучший фильм: Бюджет-2017

Эпопея вокруг принятия главной сметы страны стала самым драматичным и остросюжетным событием года, за что и удостоилась премии. Массовке из нардепов пришлось трудиться на «съемках» круглосуточно, демонстрируя все свои актерские навыки: изображать сон и пробуждение, отрабатывать сцены непримиримых разногласий, демонстрировать любовь и ненависть и творчески подходить к проблемам. И лишь с первыми лучами солнца следующего дня нардепы услышали заветное «Стоп, принято!».

Лучшая женская роль: Надежда Савченко

Звание лучшей актрисы года заслуженно получила нардеп Надежда Савченко за роль украинской летчицы Пули, которая провела в плену у российских спецслужб 709 дней. Надежде пришлось похудеть на 33 килограмма, обрить голову и перейти на сухую голодовку. Сейчас героиня пришла в форму и на «красной дорожке» уже красовалась в каракулевой шапке и со здоровым румянцем. В этом году, судя по активности Надежды, украинцы тоже скучать не будут.

Иностранный фильм: видеодопрос Януковича

Беглого экс-президента Виктора Януковича часто сравнивали с Леонардо ДиКаприо — актером, у которого долгое время не было «Оскара», несмотря на все старания. Чтобы получить таки заветную статуэтку ему пришлось пойти на серьезные ухищрения: бежать в РФ и дать показания по видеосвязи. При этом об актерской игре Янукович тоже не забыл — на протяжении шести часов допроса он как мог убеждал следствие, что не помнит ни дня своего побега, ни своих распоряжений, ни даже людей, с которыми бежал. Редакционная академия хором прокричала «Верим!» — вот ваш «Оскар», господин Янукович!

Лучшая мужская роль: Дмитрий Добкин

Статуэтка в этой номинации ушла мастеру перевоплощений, нардепу Дмитрию Добкину. Победу ему принесла знаменитая сцена «вечного сияния чистого разума»« в сессионном зале ВР, в которой он без единого слова смог показать зрителям бурю эмоций от покупки тура за 135 тыс. евро. Правда, мнения критиков разделились: одни списывают успех на врожденный актерский талант, вторые считают, что вжиться в образ Добкину помог какой-то отборный допинг.

Лучшая мужская роль второго плана: Ждун

Уроженец Нидерландов Ждун ворвался в украинскую политику и сумел стать незаменимым самостоятельным персонажем. Наше жюри тронуло умение Ждуна, вопреки политическим страстям и козням, невозмутимо ждать безвиза с Евросоюзом и победы над коррупцией. Незамысловатая, но уверенная игра Ждуна принесла ему престижную награду, сделав любимцем украинских зрителей. Многие эксперты уверены: главные роли в политблокбастерах у Ждуна уже не за горами.

Лучшая режиссура: Алексей Гончаренко

Звания лучшего режиссера года удостоен нардеп от БПП Алексей Гончаренко, за инсценировку собственного похищения. Конечно, разрабатывать его мог и не он, но так как мы не готовы рассекречивать силовиков, наградим героя. Несколько часов страна, затаив дыхание, следила за непростой судьбой простого парламентария. Таинственное похищение, гнетущая неизвестность, остросюжетное задержание злодеев и как вишенка на торте — хеппи-енд в финале. Все как в лучших боевиках Голливуда.

Лучшая документалка: Вилкул VS Парасюк

Нардепы Александр Вилкул и Владимир Парасюк доказали: иногда для создания шедевров нужно отчаянно импровизировать. Драка парламентариев после эфира в кулуарах телеканала сделала их лучшими документалистами года. Правда, для этого актерам пришлось положить на алтарь искусства собственное здоровье, очки и авто. Перчинки в ленту добавила нецензурная лексика, рукопашные бои и экспрессивные художества Парасюка на машине оппонента.

Лучшие спецэффекты: Рада

Украинских зрителей покорило новое слово в кинематографии — технология «магическое исчезновение», которую освоили депутаты ВР. Так, парламентарии первыми среди зарубежных коллег продемонстрировали уникальный трюк: нужно сначала полным составом зарегистрироваться в сессионном зале, а потом исчезнуть для отсутствия кворума. Рабочий день можно проводить разнообразно: в кулуарах с журналистами или в кафе за чашечкой кофе. Технологию украинские специалисты отрабатывали целый год.

Лучшие костюмы: Сергей Лещенко

Кто бы мог подумать, что оторванный рукав пиджака принесет нардепу Сергею Лещенко престижную золотую статуэтку! Для создания оскароносного костюма политику понадобился один законопроект о Конституционном суде, один нардеп от БПП Иван Мельничук, несколько непримиримых разногласий и пару фото в соцсетях. Таким образом Лещенко доказал — законодательная деятельность дорого обходится политикам. Правда, после съемок пиджаку все же вернули первозданный вид.

Лучший грим: Анна Герман

Оскар за чудесное перевоплощение без сомнения достается явному лидеру этой номинации — экс-нардепу Анне Герман. Работа профессионалов настолько колоссальна, что даже самые преданные фанаты Герман не сразу узнают ее на экране. Многие кинокритики уже пророчат политику новые роли в интересном амплуа. Правда, эксперты связывают волшебное перевоплощение не столько с работой гримеров, сколько с чудесами медицины. Но без этого в Голливуде, как мы знаем, никуда.