Признание Россией паспортов «ДНР» и «ЛНР» может усложнить урегулирование конфликта на Донбассе.

Об этом в интервью Коммерсанту заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

«Я не знаю. С одной стороны, важно, чтобы у людей были документы. Но, с другой стороны, нельзя, чтобы предпринимались шаги, которые усложняют минский мирный процесс», - отметил он.

«Но надо помнить, что главная задача — добиться урегулирования», - подытожил Гранди.

Напомним, 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании на территории России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые постоянно проживают на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.