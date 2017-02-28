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Давление в российской газотранспортной системе на входе в Украину рекордно снизилось, сообщает департамент по корпоративным коммуникациям Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

«В последние дни специалисты ПАО «Укртрансгаз» фиксируют существенное падение давления в российской газотранспортной системе на газоизмерительной станции (ГИС) Суджа, главном пункте входа в украинской ГТС со стороны России. По состоянию на 08:00 вторника уровень давления на ГИС Суджа упал до рекордно низкого за последние годы уровня 49,7 атм вместо оговоренных контрактом 60,0 атм», – говорится в сообщении.

В НАК отметили, что «Газпром» также нарушает условия транзитного контракта по максимальному уровню суточных колебаний заявок на отбор газа в пунктах выхода из ГТС Украины, которые не должны превышать 4,5% в пункте Ужгород, но в отдельные дни февраля данный показатель был превышен в два раза от нормы. Кроме того, в отдельные периоды текущего месяца качество газа, который подавался в украинскую ГТС из России, не соответствовало физико-химическим показателям, предусмотренным контрактом.

«Систематическое несоблюдение «Газпромом» условий транзитного контракта создает риски для бесперебойных поставок газа в европейском направлении. Несмотря на искусственно созданные российской стороной препятствия, украинская сторона продолжает обеспечивать стабильные поставки газа в Европу. Все заявки импортеров российского газа выполняются вовремя», – подчеркнули в компании.

Также отмечается, что в рамках механизма быстрого реагирования Европейская комиссия получила оперативное сообщение о внезапном снижении давления на ГИС Суджа. «НАК «Нафтогаз Украины» и Европейская комиссия обеспокоены ситуацией, сложившейся из-за невыполнения российской стороной своих контрактных обязательств, и ожидают от «Газпрома» соответствующих объяснений и исправления ситуации ради стабильного обеспечения газом европейских потребителей», – сказано в сообщении.

Ранее «Укртрансгаз» неоднократно обвинял «Газпром» в несоблюдении давления, предусмотренного контрактом.

В частности, предыдущий случай произошел 26 февраля.
ForUm

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