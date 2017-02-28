Сегодня, 28 февраля, в 5:25 незаконные вооруженные формирования открыли огонь и обстреливали позиции контрольного поста «Марьинка», где несут службу военнослужащие Государственной пограничной службы и Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

«Огонь террористы вели из гранатометов и стрелкового оружия. Гранаты разорвались рядом с контрольным постом. Обстрел осуществлялся со стороны населенного пункта Александровка, что на временно неподконтрольной территории», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, во время обстрела граждане и транспортные средства на контрольном посту «Марьинка» ни находились. Пострадавших среди гражданских и военнослужащих нет. Пограничники в ответ огонь не открывали.

Напомним, 23 февраля вечером незаконные вооруженные формирования обстреляли контрольный пост «Марьинка».