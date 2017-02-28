Руководитель Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook опубликовал информацию о бывших сотрудниках МВД, которые перешли на сторону незаконных вооруженных формирований.

«Мы должны знать тех людей, которые предали присягу, предали свою страну в угоду «Шариковым из ДНР», стали холуями на службе террористов», – отметил он.

«Делюсь - «сотрудники-разведчики супердержавы ДНР». Одни из тех, кто подло слушают разговоры граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях, следят за ними, а также и за боевиками, выполняя волю своих «хозяев», – написал Аброськин.