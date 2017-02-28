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Служба безопасности Украины намерена опросить народного депутата Надежду Савченко в качестве свидетеля в рамках уголовного производства в ближайшее время. Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит.

«По моей информации Надежда Савченко находится на территории, где действует закон. Думаю, она уже готовится к тому, чтобы выйти на работу. Мы в ближайшее время ее опросим в рамках уголовного производства, которое открыто. В данном случае она проходит как свидетель», - отметил он.

При этом Тандит подчеркнул, что дата проведения опроса Савченко является закрытой информацией.

Кроме того, Тандит подтвердил, что главе общественной организации «Офицерский корпус» Владимиру Рубану был отменен въезд на оккупированные территории. «Подтверждаю эту информацию. Ему и еще одному человеку, который находился вместе с ним и незаконно пытался пересечь линию соприкосновения, приостановили пропуск», - сказал он.

По словам Тандита, у Рубана при задержании на линии разграничения были изъяты спецсредства, которые он пытался применить против правоохранителей. «Ведется оперативная работа… Были изъяты незаконно находящиеся у него спецсредства, которые он пытался использовать. Мы просмотрели анкету, которую он заполнял как пропуск с целью. Он якобы ехал к родственникам. Хотя на месте их задержания сообщил о том, что они едут в серую зону разминировать блок и линию за линией соприкосновения», - уточнил он. 

Напомним, 24 февраля Рубан и депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко посетили самопровозглашенную «ДНР», где навестили украинских военнопленных.

27 февраля Служба безопасности Украины отменила Рубану пропуск на въезд на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. 
ForUm

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