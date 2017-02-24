Вчера, 23 февраля, вечером незаконные вооруженные формирования снова обстреляли контрольный пост «Марьинка», сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
«Огонь террористы открыли около 21:00 из стрелкового оружия и автоматического гранатомета. Обстрел осуществлялся с временно неподконтрольной территории - со стороны населенного пункта Александровка», – говорится в сообщении.
По данным Госпогранслужбы, во время обстрела граждане и транспортные средства на контрольном посту «Марьинка» ни находились. Пострадавших среди гражданских и военнослужащих нет. Пограничники в ответ огонь не открывали.
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