На сегодняшний день некомплект в Национальной полиции составляет около 20% или 22 тысяч человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян.

«Сегодня некомплект составляет около 20% или 22 тысяч человек. Сейчас во всех регионах страны проходят конкурсы. На 3500 вакансий подано более 18 тыс. анкет. Это хороший результат. Прозрачные конкурсы на должности следователей и участковых, которые проводят полицейские комиссии во всех регионах Украины», – отметил он.

По словам Трояна, в 2017 году запланирован полный запуск групп реагирования патрульной полиции, дорожной патрульной полиции, а также развитие сети ситуационных центров и активная работа по повышению квалификации наших полицейских.

Напомним, в октябре 2016 года тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что Некомплект НПУ составляет более 20 тыс. сотрудников.