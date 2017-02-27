также в разделеОбщество
27 февраля. Картина дня 30
В Украине ожидается резкое потепление 33
Запасов воды в Авдеевке хватит на два дня 17
Швейцария готова отменить визы для украинцев после решения ЕС 34
Госпогранслужба составила в отношении Рубана админпротокол 10
Штаб: НВФ из танков и минометов уничтожают позиции «шахта Бутовка» 71
Тука: «Национализация» заводов НВФ приведет к их ограблению и закрытию 140
Электроснабжение Авдеевки восстановлено 29
В РФ завели новые дела на украинских военных 23
Командующий Нацгвардии: Решение по деблокированию Донбасса должен принять суд 58
КПВВ в зоне АТО продлили время работы 21
Кременчуг выставит Львову счет за мусор 78
В «ДНР» обязали украинские предприятия платить «налоги» 46
В Авдеевке до вечера может появиться свет 14
Сегодня начинается Великий пост: в УПЦ рассказали об особенностях первой седмицы Великой Четыредесятницы 119
Рубану запретили ездить в ОРДЛО и перевозить пленных 180
Под Киевом накрыли цех с суррогатным алкоголем на 1,6 миллиона 33
«Евровидение-2017» будут вести трое мужчин 45

На сегодняшний день некомплект в Национальной полиции составляет около 20% или 22 тысяч человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян.

«Сегодня некомплект составляет около 20% или 22 тысяч человек. Сейчас во всех регионах страны проходят конкурсы. На 3500 вакансий подано более 18 тыс. анкет. Это хороший результат. Прозрачные конкурсы на должности следователей и участковых, которые проводят полицейские комиссии во всех регионах Украины», – отметил он.

По словам Трояна, в 2017 году запланирован полный запуск групп реагирования патрульной полиции, дорожной патрульной полиции, а также развитие сети ситуационных центров и активная работа по повышению квалификации наших полицейских.

Напомним, в октябре 2016 года тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что  Некомплект НПУ составляет более 20 тыс. сотрудников. 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги
Ботинки зимние