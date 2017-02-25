Картина нидерландского режиссера Пола Верховена «Она» удостоена премии «Сезар», а французская звезда Изабель Юппер получила высшую награду в номинации «Лучшая актриса» за главную роль в этом фильме. Для Юппер это уже второй «Сезар», сообщает «eurunews».

За лучшую режиссуру почетной награды удостоился франко-канадский фильм режиссера Ксавье Долана «Это всего лишь конец света». Снявшийся в ленте Гаспар Ульель был признан лучшим актером.

Британская социальная драма «Я, Даниэль Блейк» Кена Лоуча отмечена в качестве лучшего иностранного фильма.

Почетной французской премии «Сезар» удостоен американский актер, режиссер и продюсер Джордж Клуни.

Трогательным моментом стало чествование Жана-Поля Бельмондо. 83-летнего актера, сохранившего ослепительную улыбку, публика приветствовала стоя. Торжественная церемония прошла в парижском концертном зале «Плейель» в пятницу вечером.