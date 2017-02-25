Сирийскому оператору Халеду Хатибу, чей фильм о действующей в Сирии гуманитарной неправительственной организации «Белые каски» был номинирован на «Оскар», отказали во въезде в США, сообщает «Русская служба ВВС».

Ранее 21-летнему оператору была выдана американская виза, но ему не разрешили посадку на самолет авиакомпании «Турецкие авиалинии», вылетавший из Стамбула в Лос-Анджелес.

По сведениям агентства, министерство внутренней безопасности США в последний момент отказало Хатибу во въезде, поскольку получило в отношении него некую «негативную информацию». Как отмечает Ассошиэйтед пресс, под этим термином могут крыться различные обстоятельства - от связей с террористами до обычного нарушения визового режима.

«Для поездки в Соединенные Штаты необходимы действующие проезные документы», - прокомментировала отказ во въезде представитель министерства внутренней безопасности Джиллиан Кристинсен.