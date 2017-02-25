Старобельский районный суд Луганской области объявил технический перерыв в рассмотрении дела экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова. Об этом сообщает «Капитал».

Заседание продолжится 27 февраля.

На заседании в пятницу суд принял такое решение для того, чтобы Ефремов мог ознакомиться с материалами дела, которые не были заблаговременно доставлены в суд.

Кроме того, суд установил порядок исследования доказательств. Сначала изучат письменные материалы, потом будут допрашивать свидетелей и самого обвиняемого.

Ефремов принимал участие в заседании, сидя рядом со своими адвокатами, поскольку 9 февраля суд постановил освободить его из камеры в зале суда на время проведения заседаний.

Как сообщалось, 4 января Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова. Его обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины); в пособничестве в захвате Управления Службы безопасности Украины в Луганской области (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины).

Также экс-нардепа обвиняют в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжким последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины); организационном и ином содействии созданию и деятельности террористической организации «Луганская народная республика» (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины); государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).