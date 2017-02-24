Дефицит Пенсионного фонда начал уменьшаться. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания Национального трехстороннего социально-экономического совета, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Хронически дефицитный Пенсионный фонд сегодня начал уменьшать свой дефицит», - заявил премьер.

Говоря о результатах повышения минимальной заработной платы до 3200 грн, Гройсман отметил, что сегодня наблюдается сокращение безработицы.

«Сегодня очевидно, что занятость населения растет, соответственно, безработица падает. Количество вакансий на рынке труда выросло на 47%. Это только начало», - пообещал премьер-министр.

Главная задача правительства на 2017 год – это формирование подходов и введение в стране справедливой пенсионной системы, отметил он.

«Правительство работает над такими предложениями и приблизился к необходимым решениям», - заверил Гройсман.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство в ближайшие месяцы представит решение по пенсионной реформе, которое предусматривает повышение пенсий и позволит преодолеть дефицит Пенсионного фонда до 2024 года.