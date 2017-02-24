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Россия в настоящее время приводит число своих ядерных сил в соответствие с числом, предусмотренным в СНВ-3, сообщил первый зампред комитета Совета федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Хочу напомнить, что согласно договору (СНВ-3) установлена своеобразная линейка – по 1 тысяче 550 ядерных боезарядов для каждой из сторон. И если США этот рубеж по-прежнему превосходят, то Россия до него недотягивает», – отметил он, сообщает РИА Новости.

«Полагаю, что не открою секрета, если скажу, что сейчас мы заняты тем, чтобы привести наши ядерные силы в соответствие с этой линейкой», — заявил Клинцевич.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении расширить ядерный арсенал страны.
ForUm

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