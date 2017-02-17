Правительство в ближайшие месяцы представит решение по пенсионной реформе, которое предусматривает повышение пенсий и позволит преодолеть дефицит Пенсионного фонда до 2024 года. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время выставки сельскохозяйственной техники «Agro Animal Show 2017 Зерновые технологии 2017 Фрукты. Овощи. Логистика 2017», сообщает пресс-служба Кабмина.

«Мы в ближайшие месяцы представляем наш подход и будем просить поддержки украинских граждан и украинского парламента для того, чтобы раз и навсегда изменить систему, которая позволит восстановить социальную справедливость и людям получать более высокие пенсии. Это задача №1 для меня как премьер-министра и нашего правительства», - заявил Гройсман.

По словам премьера, пенсионная реформа будет состоять в том числе из повышения пенсий украинцев.

«Нам нужно преодолеть дефицит Пенсионного фонда, который равен более 140 млрд грн. Это серьезный вызов, но я понимаю, как его преодолеть. И я считаю, что при правильном подходе к 2024 году мы выйдем на бездефицитный Пенсионный фонд. Мы предложим решение и будем просить поддержки украинских граждан», - подчеркнул Гройсман.

Напомним, ранее премьер заявил, что в меморандуме о сотрудничестве с МВФ нет ни слова о повышении пенсионного возраста для украинцев.