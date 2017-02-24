В Киеве в результате конфликта на улице Лермонтовской получил огнестрельное ранение 30-летний мужчина, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Информация о происшествии поступило в Шевченковское управление полиции в четверг, 23 февраля.

Как потом установили правоохранители, на улице Лермонтовской между пострадавшим и другим мужчиной возникла ссора из-за того, что подозреваемый якобы намеренно повредил автомобиль оппонента, ударив по зеркалу заднего вида.

Сначала между ними продолжалась словесная перепалка, а затем злоумышленник достал оружие (предварительно - травматического действия) и произвел выстрелы. В результате пострадавший получил ранение ноги.

Прохожие, которые стали свидетелями происшествия, вызвали «скорую» и сообщили об инциденте в полицию.

Следователи Шевченковского управления полиции внесли сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются розыскные мероприятия с целью установления и задержания правонарушителя.

По данным СМИ, раненый мужчина является помощником нардепа Юрия Левченко.