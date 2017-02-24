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Земельный суд Вены освободил в пятницу, 24 февраля, бизнесмена Дмитрия Фирташа под внесенный в 2014 году залог в 125 млн евро.

Об этом сообщают Українські Новини.

«Суд решил освободить Дмитрия Фирташа под ранее внесенный залог», - сообщает агентство со ссылкой на источник.

Фирташ был задержан 23 февраля по существующему делу об экстрадиции в США.

Ранее в этот же день суд отклонил запрос Испании на задержание Фирташа.

«Дмитрий Фирташ отрицает все обвинения против него, и мы уверены, что его невиновность будет доказана», - заявили его адвокаты.

Напомним, 21 февраля Дмитрий Фирташ был задержан на 48 часов до вынесения решения о мере пресечения по экстрадиционному запросу Испании. 

Высший земельный суд Вены (Австрия) признал допустимой экстрадицию бизнесмена в США, удовлетворив апелляцию австрийской прокуратуры. 

Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США. Земельный суд Вены по уголовным делам избрал ему меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, но согласился освободить его под залог в 125 млн евро и обязательство не покидать Австрию. 

США обвиняют Фирташа в даче взятки в размере 18,5 миллионов долларов за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

23 февраля суд отказался брать Фирташа под стражу по делу об экстрадиционном аресте по запросу Испании. Для предупреждения побега бизнесмен будет вынужден регулярно сообщать о месте своего пребывания и сдать загранпаспорт.

 
ForUm

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