Земельный суд Вены (Австрия) отказался удовлетворить запрос прокуратуры об аресте бизнесмена Дмитрия Фирташа по экстрадиционному ордеру Испании.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на представителя защиты Фирташа.

По словам адвоката, Земельный суд Вены освободил Фирташа без внесения дополнительного залога, при этом бизнесмен сдал свой заграничный паспорт.

Напомним, 21 февраля Дмитрий Фирташ был задержан на 48 часов до вынесения решения о мере пресечения по экстрадиционному запросу Испании.

Высший земельный суд Вены (Австрия) признал допустимой экстрадицию бизнесмена Дмитрия Фирташа в США, удовлетворив апелляцию австрийской прокуратуры.

Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США. Земельный суд Вены по уголовным делам избрал ему меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, но согласился освободить его под залог в 125 млн евро и обязательство не покидать Австрию.

США обвиняют Фирташа в даче взятки в размере 18,5 миллионов долларов за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.