Прокуратура Одесской области внесла информацию о похищении народного депутата Алексея Гончаренко в Единый реестр досудебных расследований.

Произошедшее квалифицировали по части 2 ст. 146 УК - «незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц, способом, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, с использованием оружия», сообщает «Думская».

Также отмечается, что розыском похищенного занимается Служба безопасности Украины. Полиция в поисковой операции и расследовании не задействована.

В ближайший час должна состояться пресс-конференция начальника одесского облуправления СБУ Сергея Батракова и прокурора области Олега Жученко, на которой они прояснят ситуацию.

Напомним, в Одессе неизвестными похищен народный депутат Украины, заместитель главы фракции «Блока Петра Порошенко» Алексей Гончаренко.