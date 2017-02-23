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На территории Закарпатья введен план «Сирена» с целью раскрытия убийства мужчины. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Предварительно установлено, что 22 февраля около 22:30 на автомобильной стоянке у ресторана «Колыба» в с. Деловое Раховского района неизвестный с использованием неустановленного огнестрельного оружия совершил несколько выстрелов у жителя Рахова, когда последний находился рядом со своим автомобилем.

«В результате осуществленных выстрелов закарпатец получил три сквозные пулевые огнестрельные ранения и во время транспортировки в больницу скончался в карете скорой медицинской помощи», - сообщил исполняющий обязанности руководителя Тячевской местной прокуратуры Виктор Кузан.

В ходе осмотра места происшествия с территории стоянки изъята пуля от нарезного огнестрельного оружия и 4 металлические гильзы калибра 7,62 мм.

Как уточнил Кузан, с целью раскрытия преступления и установления лица, его совершившего, на территории области введен в действие план «Сирена».

Следственным отделением Раховского отделения полиции Тячевского отдела полиции ГУНП в Закарпатской области начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины – умышленное убийство.

В настоящее время в уголовном производстве проводятся неотложные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения уголовного преступления.

 
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