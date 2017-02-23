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В Одессе неизвестными похищен народный депутат Украины, заместитель главы фракции «Блока Петра Порошенко» Алексей Гончаренко.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, сообщает 112 Украина.

По информации  пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган, сейчас задействованы все силы и все поисковые группы для того, чтобы найти Алексея Гончаренко.

СБУ также подтверждает эту информацию, проводятся все оперативные мероприятия по поиску депутат.

Во фракции БПП Гончаренко не видели со вчерашнего вечера. «Последний раз я видел его вчера вечером после заседания Рады. Я общался с руководителем фракции, спрашивал, почему Гончаренко нет, он говорит, да, есть подтверждение того, что его действительно нет, говорит, что похитили. Он неизвестно где», - рассказал депутат фракции Борислав Розенблат.
ForUm

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