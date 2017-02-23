Военнослужащий Луганского пограничного отряда, который вчера был найден мертвым, подорвался на неизвестном устройстве. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции помощник председателя Государственной пограничной службы - пресс-секретарь Олег Слободян.

«Вчера в Луганской области вблизи населенного пункта Троицкое было найдено тело одного из военнослужащих Луганского отряда без признаков жизни», - напомнил Слободян, сообщает УНИАН .

«В течение дня работала оперативно-следственная группа. Пока могу лишь сказать, что смерть наступила в результате подрыва на неизвестном устройстве. Что это было за устройство и что, собственно говоря, привело к гибели военнослужащего, сейчас идет следствие, поэтому окончательные выводы будут сделаны по его результатам», - сказал Слободян.

Напомним, утром 22 февраля в Луганской области военнослужащего ГПСУ обнаружили на обочине дороги без признаков жизни.