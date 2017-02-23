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В пятницу, 24-го февраля, в Украине существенно потеплеет: температура воздуха повысится до 8-13 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«В течение дня температура воздуха температура воздуха составит 8-13 градусов тепла. В Одессе, Николаеве, Херсоне до +14, в Крыму до +16 градусов. Тепло будет даже на севере – Житомир, Киев, Чернигов, до + 8 – + 12 градусов. Запорожье, Днепр, Черкассы, Винница - + 10 – + 12. Луцк, Ривне, УжгородЛьвов + 7 – + 10», - написала она в Facebook.

Немного свежее будет в Харькове, Сумах, Луганске – + 6 –  + 8 градусов.

Также, по словам синоптика, завтра практически нигде не будет каких-либо серьезных осадков, однако ожидается сильный порывистый ветер.

«Еще уникальность завтрашнего дня в том – он будет пока единственным таким теплым, потому что 25 февраля, в субботу, снова похолодает», - отметила Диденко.

В Киеве завтра, 24 февраля, днем ​​ожидается + 10 – + 12 градусов, а 25 февраля вновь похолодает.
ForUm

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