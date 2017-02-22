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В среду утром, 22 февраля, на Луганщине в одном из пограничных подразделений было обнаружено отсутствие военнослужащего, который своевременно не прибыл на службу. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Для установления причин отсутствия и места нахождения пограничника руководство подразделения организовало поисковые мероприятия.

«Вскоре участковый инспектор, который привлекался к поиску, обнаружил данного военнослужащего на обочине дороги без признаков жизни», - сообщили в ведомстве.

По данному факту проинформированы сотрудники полиции, военной прокуратуры и других взаимодействующих структур. В настоящее время руководством Луганского пограничного отряда вместе с правоохранительными органами выясняются все обстоятельства.
ForUm

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