В среду утром, 22 февраля, на Луганщине в одном из пограничных подразделений было обнаружено отсутствие военнослужащего, который своевременно не прибыл на службу. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Для установления причин отсутствия и места нахождения пограничника руководство подразделения организовало поисковые мероприятия.

«Вскоре участковый инспектор, который привлекался к поиску, обнаружил данного военнослужащего на обочине дороги без признаков жизни», - сообщили в ведомстве.

По данному факту проинформированы сотрудники полиции, военной прокуратуры и других взаимодействующих структур. В настоящее время руководством Луганского пограничного отряда вместе с правоохранительными органами выясняются все обстоятельства.