Картины Ивана Марчука нашлись и возвращаются к художнику.

Об этом он сообщил Украинской правде.

Художник отметил, что работы вернутся не в мастерскую, а в помещение «Укрпочты» на Крещатике, где проходит выставка.

101 полотно Марчука, которые его агент обещал выставить в Национальной картинной галерее Прадо в Испании, не покидали пределы Украины.

«Могу заверить своих поклонников и всех, кто занимался этим, что ситуация решена положительно», - сказал Марчук.

Летом 2016 года он передал свои полотна для выставки в Испании агенту Игорю Дитковскому, однако выставка так и не открылась.

Художник озаботился судьбой полотен, но так как не смог наладить диалог со своим представителем, обратился в правоохранительные органы.

22 февраля Нацполиция открыла уголовное производство. По словам Марчука, ее вмешательство способствовало возвращению картин.

Художник также заявил, что прекращает сотрудничество с этим агентом.