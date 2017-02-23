В Верховной Раде заблокировали трибуну в знак протеста против сохранения налоговой милиции, передает корреспондент ForUm’а.
Когда в сессионном зале начали рассматривать данный законопроект №0940 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения наследства) к трибуне вышли депутаты от разных фракций и начали скандировать «Ганьба».
В это время глава Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина продолжила доклад по данному законопроекту с места.
Депутаты, выступающие против, отметили, что требуют поставить на голосование девятую и десятую поправки к данному законопроекту.
Напомним, сегодня у стен Верховной Рады проходит митинг против сохранения налоговой милиции.
Как известно, из-за технической ошибки из вступившего в силу 1 января 2017 года Налогового кодекса был исключен раздел ХVІІІ-2 «Налоговая милиция».
Министерство финансов предлагает не исправлять техническую ошибку Рады, из-за которой была ликвидирована налоговая милиция, а принять новый закон о создании финансовой полиции.
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